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Питерец.ру » Общество » Практическая эвакуация в детском саду Тельмана

Практическая эвакуация в детском саду Тельмана

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
В детском саду №11 п. Тельмана проведена плановая учебно- тренировочная эвакуация воспитанников и персонала.

В рамках месячника пожарной безопасности и с целью вооружения детей знаниями, умениями и навыками, необходимыми в экстремальных ситуациях, а также в целях предупреждения гибели и травматизма детей на пожарах, 22 сентября 2020 года, в детском саду №11 п. Тельмана проведена плановая учебно- тренировочная эвакуация воспитанников и персонала.
Во время эвакуации, организованной и проведенной представителем Тосненского МО ВДПО Екатериной Петренко, совместно с инструктором противопожарной профилактики ОГПС Кировского района Татьяной Колычевой и со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Виталиной Шошиной отработаны практические навыки, действия работников и воспитанников детского сада при возникновении пожара. Услышав звуковой тревожный сигнал, ребятишки без паники, чётко и дисциплинированно, да ещё и быстро выполняли всё то, что им говорил воспитатель. Персонал отработал все действия грамотно, согласно инструкции.
Практическая эвакуация в детском саду Тельмана




Источник: ВДПО Тосненского района
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
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