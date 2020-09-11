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Питерец.ру » Общество » Тренировочная эвакуация в Ульяновском детском саду

Тренировочная эвакуация в Ульяновском детском саду

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Тренировочная эвакуация в Ульяновском детском саду

2020 год юбилейный для Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в этом году чрезвычайное ведомство отметит 30 лет.
В рамках мероприятий, посвященных месячнику пожарной безопасности, а также в рамках юбилея МЧС России на территории Тосненского района в образовательных учрежденьях, проводится ряд профилактических мероприятий по пожарной безопасности.
Так сегодня, в п. Ульяновка в детском саду №2 была проведена плановая тренировочная эвакуация.
Представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко, совместно с инструктором противопожарной профилактики ОГПС Кировского района Татьяной Колычевой и со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Виталиной Шошиной провели плановую тренировочную эвакуацию с целью совершенствования знаний и практических навыков воспитанников детского сада и персонала, действовать в условиях ЧС мирного времени, угрозы взрыва и пожара. Очень важно научить детей действовать в чрезвычайной ситуации спокойно, быстро и правильно.
Анализ проведенного мероприятия показал, что педагогический и технический персонал, воспитанники детского сада освоили необходимые знания, умения и навыки поведения в условиях экстремальных ситуаций, запланированное мероприятие проведено организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Тренировочная эвакуация в Ульяновском детском саду





Источник: ВДПО Тосненского района
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