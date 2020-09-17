Одиночным пикетам быть?

«Питерец.ру» сообщает, что в интернете появилась петиция об отмене запрета одиночных пикетов. Эта мера была введена во время пандемии коронавируса. Однако данное ограничение не снято до сих пор. К тому же участников таких акций задерживают.

Авторы петиции считают эту ситуацию парадоксальной. В городе сняты многие ограничения. Сейчас открыты кафе и рестораны, учебные заведения, проходят спортивные и развлекательные мероприятия. При этом пикеты по-прежнему находятся под запретом. Логики в таком решении нет.

Получается, что человек спокойно может ехать в переполненном вагоне. Однако выйти на улицу с плакатом ему нельзя, поскольку существует опасность коронавируса. Активисты призывают Беглова отменить этот запрет.