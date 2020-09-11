Общественники помогли жительнице блокадного Ленинграда добиться права на денежные выплаты

В ходе работы волонтерского штаба по отработке обращений, которые поступили на прямую линию с президентом Российской Федерации, Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге помог жителю осажденного Ленинграда восстановить ее права.

О том, что Зайнеб (Зинаида), выжившая в блокаду, не получает никаких денежных надбавок, рассказала ее дочь, написав на прямую линию с Владимиром Путиным. В письме Галина Дроздовская сообщила, что ее мама встретила блокаду трехлетней девочкой и прожила в осажденном городе страшную зиму 1941-1942 годов.

«Мама умерла в феврале 1942, тогда меня забрали в детский дом, и с февраля по апрель я была в Ленинграде, а потом уже по Дороге жизни в апреле нас эвакуировали», - вспоминает Зайнеб. По причине путаницы в документах, доказать, что она жила в блокадном городе, невозможно. До этого она уже обращалась в разные инстанции, но все только разводили руками.

«Мы не могли остаться равнодушными к ситуации, тем более что 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Активисты ОНФ в Петербурге направили обращения в профильные органы, затем совместно с исполнительными органами государственной власти помогли жителю блокадного города добиться назначения соответствующих выплат», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.