Бассейн и коронавирус

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге почти месяц как начали работать бассейны. Естественно, что в связи с пандемией коронавируса ситуация изменилась. У людей стали возникать вопросы относительно новых правил. В итоге властям пришлось разъяснять эти нюансы.

Основной момент новых правил касается дистанции между пловцами. Она должна быть не менее 10 квадратных метров водной дорожки. Если проходит групповое занятие, то это расстояние может быть сокращено до 5 «квадратов». Эти нормы, скорее всего, обусловлены тем, что в бассейне невозможно носить защитные маски.

Напоминаем, что петербургские бассейны возобновили работу 27 июля. Это произошло во время третьего этапа снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса.