Когда откроется Петергоф?

«Питерец.ру» сообщает, что парки и фонтаны «Петергофа» откроются для посетителей 3 июля. По крайней мере, вероятность этого достаточно высока. Так и произойдет, если эпидемиологическая обстановка в городе останется на сегодняшнем уровне. Сотрудники музея-заповедника ожидают, когда смогут принимать людей. Пока же в «Петергофе» регулярно проводятся различные онлайн-мероприятия, которые транслируют на сайте.

Напоминаем, что по причине пандемии коронавируса музеи и парки оказались закрыты. Петербуржцы с нетерпением ожидают от властей, когда эти ограничения будут сняты. Безусловно, желающих посетить «Петергоф» в Северной столице немало. Ожидается, что в ближайшие дни на сайте музея-заповедника опубликуют новый график работы.