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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники в День бортпроводника поблагодарили профессионалов за заботу о пассажирах

В Петербурге общественники в День бортпроводника поблагодарили профессионалов за заботу о пассажирах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
ОНФ в Санкт-Петербурге в День бортпроводника в рамках акции #МыВместе поблагодарил профессионалов за заботу о пассажирах

ОНФ в Санкт-Петербурге поздравил замечательных специалистов, от работы которых зависит безопасность и комфорт пассажиров воздушных судов, с профессиональным праздником.

«Хотелось бы в этот день пожелать вам хорошего настроения, летной погоды. Благодаря вашему труду в рамках акции #СвоихНеБросаем в условиях пандемии было вывезено более 900 пассажиров из 27 стран мира. Именно вы находились рядом с пассажирами, обеспечивали им хорошее настроение, дарили внимание и заботу. От все души благодарим и поздравляем вас, спокойных вам рейсов, благодарных пассажиров, и всегда помните о том, что #МыВместе, мы #СвоихНеБросаем», - отметил руководитель ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

К поздравлениям присоединилась туристка из Санкт-Петербурга Татьяна Гессон, вернувшаяся домой в разгар пандемии. Татьяна собрала инициативную группу, благодаря усилиям которой они с командой #СвоихНеБросаем добились вывозного рейса из Шри-Ланки, более того, смогли договориться о задержке рейса, чтобы на него попали 10 человек с Мальдив. Татьяна поддерживала связь с МИДом, посольством, активистами #МыВместе, минкомсвязью и авиакомпанией.

Сегодня она поблагодарила бортпроводников группы компаний, с которыми возвращалась домой.

«Когда мы сели в самолет в Шри-Ланке, нас окружили заботой, все старались помочь каждому, морально поддержать. Мы очень благодарны и хотели бы пожелать, чтобы ваше руководство заботилось о вас также, как вы заботитесь о нас», - сказала Татьяна Гессон.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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