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Питерец.ру » Общество » Накануне Дня медицинского работника стартовал проект #ПитерПомогаетВрачам

Накануне Дня медицинского работника стартовал проект #ПитерПомогаетВрачам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Накануне Дня медицинского работника стартовал проект #ПитерПомогаетВрачам

Исполнительный директор РОО «Врачи Санкт-Петербурга», директор Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов рассказывает: «Наверное, нет смысла говорить о том, что медики продолжают работать в сложных условиях. Пациентов много, ситуация нестандартная, к ней мало кто был готов. Поэтому, в первую очередь, медицинские учреждения столкнулись с нехваткой средств защиты, отсутствием питания медперсонала закрывшихся на карантин отделений. По счастью, наш великий город объединяет прекрасных людей. Частные лица и компании не остались в стороне. Кто-то шьет маски, кто-то готовит еду в своих ресторанах и кормит медиков горячими и вкусными обедами и ужинами, кто-то дарит свою продукцию на поддержание жизнеспособности медицинских учреждений, закупает защитные экраны или организует профильные производства, кто-то организовал перевозку врачей и пациентов из дома до больницы. Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга предпринимались все возможные меры для того, чтобы поддержать медработников и защитить их от инфекции: выполнена большая работа по организации бесперебойных поставок СИЗов в учреждения, проведено зонирование и строительство санпропускников, организован процесс выплат компенсаций и надбавок за особые условия труда. Мы благодарны всем, кто в это сложное время не остается в стороне!»

Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга», объединяющая более 14,5 тысяч докторов Санкт-Петербурга, с первых дней пандемии взяла на себя роль координатора благотворительных программ. Сегодня на сайте http://charity.vrachi.club выложена информация о стимулирующих акциях, которые проводят их партнеры. То есть человек может не прямым образом жертвовать какие-либо средства, но, совершая покупку, помогать медицинским работникам. Первыми партнерами, которые акцию поддержали, несколько недель назад стали крупный фармацевтический холдинг «Отисифарм», а также аптечная сеть «Петербургские аптеки» вместе с дистрибьютором Профит Мед.

С 15 июня Компания по доставке еды собственного приготовления Dostaевский присоединилась к акции помощи врачам Санкт-Петербурга. При заказе любой продукции на сайте или в приложении Dostaевский с каждого оформленного заказа компания перечисляет 1 рубль в фонд РОО «Врачи Санкт-Петербурга».

В условиях пандемии мы живём уже не первый месяц. Люди устали и начинают потихоньку привыкать к изменившимся условиям жизни. Однако медицинские работники по-прежнему стоят на страже здоровья пациентов. Сейчас мы хотели бы обеспечить медицинские учреждения специальным оборудованием: тоннели дезинфекции, утилизаторы медицинских отходов, стоимость которых колеблется от 3 до 5 млн. рублей. Затраты на обеспечение противоэпидемиологических мероприятий гигантские, и очень важно помогать нашим медицинским учреждениям. Уверен, что уже в ближайшие дни к нашей акции #ПитерПомогаетВрачам присоединятся и другие партнеры.

Источник: Комитет по молодежной политике
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