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Питерец.ру » Общество » Реабилитация после коронавируса

Реабилитация после коронавируса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какие симптомы остаются у людей, переболевших коронавирусом

«Питерец.ру» сообщает, что люди, которые перенесли тяжелую или среднюю форму коронавируса, нуждаются в реабилитации. Часто у этих пациентов остаются утомляемость, кашель и одышка. При этом реабилитация в Петербурге проходит три недели. Осуществляется она за счет средств фонда ОМС. В дальнейшем эту процедуру планируют продлить еще на одну неделю.

Власти Петербурга ведут активную работу в борьбе с коронавирусом. Для этого в городе серьезное внимание уделяется сфере здравоохранения, а также соблюдению ограничительных мер. В Северной столице не торопятся отменять все введенные ранее ограничения. Этот процесс проходит постепенно, в несколько этапов, из-за чего некоторые жители выражают недовольство.

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