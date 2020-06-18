Реабилитация после коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что люди, которые перенесли тяжелую или среднюю форму коронавируса, нуждаются в реабилитации. Часто у этих пациентов остаются утомляемость, кашель и одышка. При этом реабилитация в Петербурге проходит три недели. Осуществляется она за счет средств фонда ОМС. В дальнейшем эту процедуру планируют продлить еще на одну неделю.

Власти Петербурга ведут активную работу в борьбе с коронавирусом. Для этого в городе серьезное внимание уделяется сфере здравоохранения, а также соблюдению ограничительных мер. В Северной столице не торопятся отменять все введенные ранее ограничения. Этот процесс проходит постепенно, в несколько этапов, из-за чего некоторые жители выражают недовольство.