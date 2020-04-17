Рыбаки нарушают самоизоляцию

«Питерец.ру» отмечает, что режим самоизоляции соблюдается далеко не всеми петербуржцами. В частности, некоторые рыбаки ведут себя так, словно никаких ограничений не существует. Эти люди выходят на ночную рыбалку и ловят корешку в Неве прямо в центре города.

Сейчас наступил сезон корюшки. Потому отчаянные рыбаки хотят наловить этой рыбы, несмотря на действующий режим самоизоляции. Желание поесть корюшки оказывается сильнее страха заразиться коронавирусом.

Жители города относятся к поведению этих рыбаков по-разному. Кто-то уважает такую смелость, считая, что эти любители рыбной ловли поступают правильно. Другие же осуждают нарушителей за такой поступок.