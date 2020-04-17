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Питерец.ру » Общество » Рыбаки нарушают самоизоляцию

Рыбаки нарушают самоизоляцию

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге рыбаки все равно начали ловить корюшку

«Питерец.ру» отмечает, что режим самоизоляции соблюдается далеко не всеми петербуржцами. В частности, некоторые рыбаки ведут себя так, словно никаких ограничений не существует. Эти люди выходят на ночную рыбалку и ловят корешку в Неве прямо в центре города.

Сейчас наступил сезон корюшки. Потому отчаянные рыбаки хотят наловить этой рыбы, несмотря на действующий режим самоизоляции. Желание поесть корюшки оказывается сильнее страха заразиться коронавирусом.

Жители города относятся к поведению этих рыбаков по-разному. Кто-то уважает такую смелость, считая, что эти любители рыбной ловли поступают правильно. Другие же осуждают нарушителей за такой поступок.

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