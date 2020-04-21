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Питерец.ру » Общество » Компенсация для врачей

Компенсация для врачей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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mos.ru
Врачи, зараженные коронавирусом, получат серьезную денежную компенсацию

«Питерец.ру» сообщает, что городское правительство решило предоставлять компенсацию врачам, заразившимся коронавирусом. Такие специалисты получат по 300 тыс. руб. Если заражение коронавирусом приведет к инвалидности, размер компенсации составит 500 тыс. руб.

Врачи находятся в зоне риска, поскольку им приходится контактировать с больными людьми. Так что решение о компенсации для медицинских работников выглядит логичным и обоснованным.

По состоянию на 20 апреля в городе на Неве зарегистрировано 1846 случаев коронавируса, умерло 8 человек. Коронавирусная инфекция распространяется в Петербурге не так стремительно, как в Москве. Но власти Северной столицы все равно предпринимают необходимые меры, чтобы остановить пандемию.

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