«Зенит» и «Краснодар» лидируют в РПЛ после 18-го тура, впереди – зимняя пауза и время для исправления ошибок

Если бы краснодарские «Быки» не набрали всего 3 очка в четырёх турах перед зимним перерывом в чемпионате России по футболу, то «зимнее чемпионство» команды Мурада Мусаева было бы более убедительным. «Питерец.ру» изучил таблицу РПЛ по итогам 18-го тура: вверху – набравшие по 39 очков «Зенит» и «Краснодар» (дополнительные показатели лучше у «Быков»).

На третьем месте – продливший свою победную серию «Спартак» (37 очков). «Красно-белые» в прошедшем туре крупно победили «Пари НН» (3:0), а до этого команда Станковича поочерёдно повергла тот же «Пари НН» (тогда шёл первый круг), ЦСКА, «Акрон», «Локомотив» и «Краснодар». Московское «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и делят 4–5 места, и эти две команды тоже можно назвать претендентами на медали, включая и золотые.

Обособленно смотрится ЦСКА: армейцы занимают 6-е место, набрав 31 очко. Делящие 7–8 места «Ростов» и «Рубин» отстают от ЦСКА на 5 очков, 22 очка набрал «Акрон», за которым уже идёт группа команд, ведущих борьбу за выживание в РПЛ. Туда входят «Крылья Советов» (18 очков), махачкалинское «Динамо» (17 очков), «Пари НН» и «Химки» (по 16 очков) и «Факел» (14 очков). В матче аутсайдеров «Ахмат» победил «Оренбург» (1:0) и набрал 13 очков.