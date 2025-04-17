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Питерец.ру » Спорт » Женская команда «Динамо-Юниор» успешно выступила в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» 

Женская команда «Динамо-Юниор» успешно выступила в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» 

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Опубликовал: Вадик Котов
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Женская команда петербургской СШОР по хоккею «Динамо-Юниор» успешно выступила в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» 

Команда "Динамо-Юниор", состоящая из юных хоккеисток из спортивной школы олимпийского резерва Санкт-Петербурга, показала отличные результаты на всероссийском финале "Золотой шайбы" среди девчонок 2011–2012 годов рождения.

Соревнования проходили в городе Чайковский, что в Пермском крае. Подопечные тренера Елизаветы Логиновой уверенно прошли групповой этап и матчи плей-офф, не потерпев ни одного поражения. К сожалению, в решающем поединке они немного уступили своим соперницам из Московской академии хоккея.

Стоит отметить, что в списке лучших бомбардиров турнира оказалась петербурженка Анастасия Федяева, которая сумела забросить в ворота соперников целых 10 шайб.

Источник: Комитет по спорту
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