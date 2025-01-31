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Питерец.ру » Спорт » СКА растерял преимущество в три шайбы в матче со «Спартаком», но победил по буллитам благодаря точному штрафному броску Ивана Демидова

СКА растерял преимущество в три шайбы в матче со «Спартаком», но победил по буллитам благодаря точному штрафному броску Ивана Демидова

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Ведя 3:2 в третьем периоде, СКА умудрился пропустить в большинстве.

Предыдущий матч со «Спартаком» завершился для СКА неутешительными 0:5 на табло «СКА Арены», поэтому команде Романа Ротенберга необходим был убедительный реванш. Два периода всё шло по плану тренерского штаба невских армейцев: СКА после второго перерыва вёл со счётом 3:0, а Артемий Плешков явно мечтал о «сухаре» (конкуренция за вратарское место в петербургском клубе серьёзная, голкипер «Авангарда» Никита Серебряков подтвердит).

Но в третьей двадцатиминутке ход игры поменялся: напомнили о себе главные звёзды спартаковского нападения – Николай Голдобин и Павел Порядин («Питерец.ру» забыл назвать авторов шайб СКА и исправляется, это Григорий Кузьмин, Илья Карпухин и Михаил Григоренко). Но в третьем периоде в центре внимания оказались уже игроки «красно-белых»: Порядин размочил счёт, а Голдобин реализовал удаление Владимира Алистрова.

Догнать СКА «Спартаку» удалось после шайбы в меньшинстве, её неожиданным автором стал 21-летний защитник москвичей Вениамин Королёв. За безголевым овертаймом последовала длительная буллитная серия, здесь решающим стал бросок Ивана Демидова. Итог игры – 4:3Б в пользу СКА. Свой следующий матч петербургские армейцы проведут в первый день февраля в Москве с «Динамо».

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