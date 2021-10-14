СКА закрыл Шипачёва и победил московское «Динамо» на фоне фиаско ЦСКА

Обороне СКА удалось нейтрализовать Вадима Шипачёва – это стало едва ли не ключевым обстоятельством победы коллектива Валерия Брагина над серьёзным соперником. «Питерец.ру» впечатлён статистикой Шипачёва, который набирает очки почти в каждой игре регулярного сезона КХЛ. А 28 сентября во встрече со «Спартаком» Шипачёв набрал сразу 5 баллов за результативность. Но накануне «Динамо» проиграло «Локомотиву» (1:3), да и против СКА москвичи не устояли. Невские армейцы выиграли со счётом 5:3, дубль в составе победителей сделал Йоонас Кемппайнен. Именно финн стал автором четвёртой шайбы СКА, оказавшейся победной.

А вот ЦСКА потерпел просто унизительное для клуба с такой историей и амбициями поражение от «Амура». 1:5, да ещё и на своём льду – и Сергею Фёдорову лично пришлось извиняться за этот провал. Это уже третье крупное поражение ЦСКА в этом сезоне, можно вспомнить о стартовых 0:4 от «Авангарда». Ещё было поражение со счётом 3:6 от «Барыса», но «Амур» никак не должен был громить столичных армейцев.