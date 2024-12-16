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Питерец.ру » Спорт » Важная и нужная победа «Динамо-ЛО» в волейбольной Суперлиге над московским «Динамо», счёт тай-брейка – 15:11

Важная и нужная победа «Динамо-ЛО» в волейбольной Суперлиге над московским «Динамо», счёт тай-брейка – 15:11

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
В сезоне – 2024/2025 сосновоборцы уже побеждали очень сильный столичный клуб.

Кубковая победа над московскими динамовцами внушала поклонникам «Динамо-ЛО» сдержанный оптимизм в противостоянии с коллективом Константина Брянского. «Питерец.ру» посмотрел статистику личных встреч команд из Ленобласти и Москвы – сплошные поражения сосновоборцев. Но не в этот раз, хотя москвичи вели по сетам 2–1.

Гости контролировали ход первой партии и уверенно довели стартовый отрезок матча до победы – 25:19, хорош был связующий столичного коллектива Павел Панков. Тот же Панков в концовке второго сета очень вовремя сделал удачный блок, и гости заработали важнейший брейк – 20:18. Вот здесь, когда отступать было некуда, «Динамо-ЛО» показало спортивный характер: на подаче Константина Тюшкевича удалось выровнять ситуацию, и вторая партия завершилась в пользу хозяев – 25:23.

Не менее упорным получился и третий сет, в котором москвичи сумели реализовать сетбол при игре «на балансе» – 27:25 в пользу гостей. В четвёртой партии Брянский дал передышку своим лидерам, и сосновоборцы смогли добиться тай-брейка, выиграв сет со счётом 25:19.

В укороченной партии сначала вперёд вышла команда-фаворит, но почувствовавшие возможность победить столь сильного соперника «Атомные Парни» взяли тай-брейк (15:11) и победили.

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