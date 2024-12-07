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Питерец.ру » Спорт » Артём Дзюба забил победный гол «Зениту», а вратарь «Акрона» Александр Васютин не пропустил в концовке – сенсационные 1:2 на «Газпром Арене»

Артём Дзюба забил победный гол «Зениту», а вратарь «Акрона» Александр Васютин не пропустил в концовке – сенсационные 1:2 на «Газпром Арене»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
Не пригодившиеся «Зениту» игроки продемонстрировали свой особый настрой на матч с петербургским клубом.

Такого явно никто не ожидал: после конфуза с «Крыльями Советов» «Зенит» снова проиграл на своём поле – и вовсе не кому-то из главных конкурентов, а скромному тольяттинскому «Акрону». «Питерец.ру» видит одну из причин субботней победы гостей «Газпром Арены» в боевом настрое бывших игроков «сине-бело-голубых» – вратаря Александра Васютина и форварда Артёма Дзюбы.

Не помогло «Зениту» и возвращение в строй основного голкипера: если в матч с самарцами Николай Латышонок смотрел со скамейки запасных, то сегодня появился в стартовом составе. И уже на 10-й минуте Латышонок пропустил: навес Кирилла Данилина вызвал неразбериху в штрафной хозяев, и черногорец Стефан Лончар открыл счёт.

Вскоре «Зенит» отыгрался: допустивший досадную оплошность в эпизоде с пропущенным мячом Густаво Мантуан стал автором голевой передачи на Андрея Мостового – 1:1 на 21-й минуте. Но развить успех у команды Сергея Семака не получилось: 35-летний ветеран Артём Дзюба с передачи боливийца Роберто Фернандеса снова вывел «Акрон» вперёд перед перерывом – именно этот гол стал для тольяттинцев победным.

«Зенит» так и не смог отыграться, хотя с 55-й минуты играл в большинстве: главный арбитр Владимир Москалёв изгнал с поля Данилина.

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