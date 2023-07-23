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Питерец.ру » Происшествия » Известный петербургский шахматный деятель Сергей Видякин был сильно избит и доставлен из клуба «Петровская ладья» в Мариинскую больницу

Известный петербургский шахматный деятель Сергей Видякин был сильно избит и доставлен из клуба «Петровская ладья» в Мариинскую больницу

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Об этом происшествии уже сообщила петербургская федерация шахмат.

Международный день шахматиста был омрачён дракой с нанесением телесных повреждений: среди пострадавших оказался и 64-летний арбитр Сергей Видякин. «Питерец.ру» ознакомился с официальным сообщением на сайте Спортивной федерации шахмат относительно этого происшествия:

«В ночь на 20 июля сильно пострадал и был доставлен в больницу шахматный арбитр, тренер и администратор клуба «Петровская ладья» Сергей Григорьевич Видякин. Выражаем сочувствие и желаем скорейшего выздоровления».

СМИ сообщают, что пострадавший Видякин был госпитализирован утром, на следующий день после праздника всех шахматистов – 20 июля. Состояние пожилого мужчины тяжёлое: травмированы голова и лицо, присутствуют и резаные раны. В один из телеграм-каналов попало видео, как медики оказывают помощь пострадавшему, но по этическим причинам такое лучше не комментировать. Версии произошедшего разные, лучше дождаться официальных подробностей. К тому же в различных сообщениях об избиении в «Петровской ладье» есть противоречия и неточности.

Аккаунт Видякина в одной из соцсетей показывает, что избитый арбитр постоянно принимал участие в различных соревнованиях не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах («Белая ладья» и другие).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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