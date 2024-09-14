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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» проиграл УНИКСУ в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ со счётом 72:78, Акун-Пёрселл набрал 24 очко, Мун – 21

Баскетбольный «Зенит» проиграл УНИКСУ в матче Суперкубка Единой Лиги ВТБ со счётом 72:78, Акун-Пёрселл набрал 24 очко, Мун – 21

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vtb-league.com
10 очков – на счету бывшего игрока «Зенита» Джалена Рейнольдса, игравшего с особым азартом.

Не удастся петербургскому «Зениту» побороться за Суперкубок Единой Лиги ВТБ в этом году: УНИКС оказался сильнее, победив команду Хавьера Паскуля с разницей «+6». «Питерец.ру» отмечает заряжённость на чужое кольцо новичка «сине-бело-голубых» Ксавьера Муна: американский защитник сразу же начал набирать очки, став в итоге самым результативным в составе проигравших (21 очко).

«Зенит» выиграл первую четверть со счётом 26:18, но в следующем отрезке игры УНИКС нанёс ответный удар. Благодаря удачным действиям Акун-Пёрселла и Рейнольдса казанский клуб сумел догнать и перегнать петербуржцев, оформив преимущество «+10» во втором отрезке встречи. Да ещё и Сергей Карасёв получил повреждение и не смог продолжить матч: сегодня на клубном сайте появилась информация, что капитан избежал серьёзного повреждения.

В третьей четверти результативность обеих команд резко снизилась, а зрителей порадовал разве что эффектный данк Винса Хантера. УНИКС сумел повести со счётом 62:54 перед началом четвёртой четвери, и здесь Велимир Перасович дал команду на замедление темпа игры. Сработало: УНИКС выиграл этот матч со счётом 78:72, особенно отличился набравший 24 очка Акун-Пёрселл. В составе «Зенита» результативно сыграл Мун (21 очко).


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