Как изменится состав «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ

Питерский футбольный клуб три года подряд становился лучшим в России. Многие аналитики уверены, что команда Сергея Семака выиграет золотые медали в четвертый раз подряд. Эксперты БК 1хБет настолько не сомневаются в этом, что дают коэффициент 1.44 на новый трофей сине-бело-голубых. Кстати, отслеживать котировки на РПЛ можно и с телефона – для этого нужно установить приложение 1xBet на Андроид или iOS.

Для успешного выступления в новом сезоне «Зениту» нужно укрепить состав. Пока что клуб не анонсирует крупные сделки, однако СМИ часто отправляют футболистов в «Зенит». Одним из таких возможных новичков является нападающий иранского «Персеполиса» Шахрияр Моганлу. По данным портала Championat.Asia, этот футболист давно привлек внимание «Зенита». Питерский клуб уверен, что 26-летинй иранец может стать заменой его соотечественнику Сердару Азмуну, который может сменить клуб. Отметим, что права на Моганлу принадлежат португальской «Санта-Кларе».

Форвард из Польше и Дзюба в Турции

Польское издание Przegląd Sportowy сообщает, что игрок сборной Польши и «Пяста» Якуб Шверчок может оказаться в «Зените». Отмечается, что сине-бело-голубые готовы отдать за игрока три миллиона евро, хотя официально переговоры еще не начались. Однако боссы «Пяста» не уверены, что клубу во что бы то ни стало нужно продавать футболиста, несмотря на истекающий через год контракт. В прошлом сезоне Шверчок стал автором пятнадцати голов в двадцати трех матча чемпионата Польши Шверчок и оказался на втором месте в списке бомбардиров.

А в Турции пишут, что стамбульский «Фенербахче» хочет пригласить нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу. Издание Fotomaç пишет, что представители «Фенербахче» уже начали переговоры с петербуржцами. В планах клуба – купить нового форварда, и Дзюба является идеальным кандидатом. Отметим, что срок контракта Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022-го года.

На его место в «Зенит» может прийти нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне. Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио убежден, что «Зенит» вместе с «Марселем» следят за ситуацией вокруг 25-летнего аргентинца, сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Отметим, что срок соглашения Джованни с «Кальяри» рассчитан до июня 2024-го года. Аналитики портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость форварда в одиннадцать миллионов евро. На счету Симеоне-младшего шесть голов и два ассиста в тридцати трех матчах прошлого сезона Серии А.

Переход воспитанника и будущее Лунева

Бывший игрок «Зенита», воспитанник клуба Артем Симонян стал игроком ФК «Нижний Новгород». Новичок РПЛ подписал контракт с полузащитником «Томи» до конца сезона. Отметим, что новый главный тренер «Нижнего» Александр Кержаков знаком с Симоняном по совместной работе в «Томи» в прошлом сезоне. В активе Артема четыре гола в шестнадцати играх минувшего сезона ФНЛ.

Бывший первый номер «Зенита» Андрей Лунев уйдет из «Зенита», сообщает издание Sport24. Отмечается, что стороны не договорились об условиях нового контракта. Лунев перешел в «Зенит» в 2017-м году. За Андреем следят европейские клубы. По данным портала Eurostavka, вратарь «Зенита» интересен шотландским клубам – «Селтику» и «Рейнджерс». Сам Лунев выдал одному из зарубежных посредников авторизацию на поиск новой команды в Великобритании. Еще один вариант – Германия. По информации издания «РБ-Спорт», леверкузенский «Байер» может предложить 29-летнему голкиперу контракт. На данный момент немецкий клуб собирает информацию о российском голкипере.