ента новостей

15:15
В Петербурге сотрудники ДПС отлавили больше сотни «машин-призраков»
15:03
Выставка «Культурная дислексия»
14:24
Как изменится состав «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ
11:45
В Петербурге аферисты выманили у пенсионера миллион рублей
11:09
Чем вызвано недоверие к вакцинации?
10:24
Он быстро расплатился с долгами
10:01
Как футбольный Евро повлиял на город
23:41
Трагедия в США: погиб вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлиниекс
12:50
В Петербурге уроженец Марокко получил ножевое ранение в область шеи
12:34
В Сестрорецке пожар в деревообрабатывающем цеху
11:15
Из СИЗО в депутаты?
10:27
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 673 000 рублей
10:15
Росгвардейцы нашли юного болельщика, потерявшегося возле «Арены - Санкт-Петербург»
10:10
Выставка к 800-летию Александра Невского «РУССКИЙ АРХЕТИП»
10:06
Чемпионат Санкт-Петербурга по боксу 2021
09:57
Не нужны нам такие апельсины
09:04
Стартовала ревакцинация
19:26
В Ленобласти группа антитеррора артиллерийской бригады провела учения
19:13
В общевойсковом объединении ЗВО продолжается приведение к военной присяге новобранцев»
00:36
Разгром Украины Англией завершил четвертьфиналы чемпионата Европы по футболу
09:46
Купаться хочется, а негде
09:43
Путин опять задобрил народ
09:40
Россиян не пускают в Чехию
12:36
Исаакиевский собор и Спас-на-Крови ввели "антивирусные" ограничения
12:27
В Сланцах запустят производство импергированной бумаги и фенольной пленки
12:08
В Ленобласти молодая мать зарезала мужа из ревности
11:55
В Петербурге правоохранители задержали курьеров, торговавших ковидными справками
11:42
В Петербурге мошенникивыманили у пенсионерки более миллиона рублей
11:04
С Днем медицинского работника петербургских врачей поздравил Михаил Романов
10:07
Праздник в честь Иуды и день НЛО
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Как изменится состав «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ

Как изменится состав «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ

0
64
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Питерский футбольный клуб три года подряд становился лучшим в России

Питерский футбольный клуб три года подряд становился лучшим в России. Многие аналитики уверены, что команда Сергея Семака выиграет золотые медали в четвертый раз подряд. Эксперты БК 1хБет настолько не сомневаются в этом, что дают коэффициент 1.44 на новый трофей сине-бело-голубых. Кстати, отслеживать котировки на РПЛ можно и с телефона – для этого нужно установить приложение 1xBet на Андроид или iOS.

Для успешного выступления в новом сезоне «Зениту» нужно укрепить состав. Пока что клуб не анонсирует крупные сделки, однако СМИ часто отправляют футболистов в «Зенит». Одним из таких возможных новичков является нападающий иранского «Персеполиса» Шахрияр Моганлу. По данным портала Championat.Asia, этот футболист давно привлек внимание «Зенита». Питерский клуб уверен, что 26-летинй иранец может стать заменой его соотечественнику Сердару Азмуну, который может сменить клуб. Отметим, что права на Моганлу принадлежат португальской «Санта-Кларе».

Форвард из Польше и Дзюба в Турции

Польское издание Przegląd Sportowy сообщает, что игрок сборной Польши и «Пяста» Якуб Шверчок может оказаться в «Зените». Отмечается, что сине-бело-голубые готовы отдать за игрока три миллиона евро, хотя официально переговоры еще не начались. Однако боссы «Пяста» не уверены, что клубу во что бы то ни стало нужно продавать футболиста, несмотря на истекающий через год контракт. В прошлом сезоне Шверчок стал автором пятнадцати голов в двадцати трех матча чемпионата Польши Шверчок и оказался на втором месте в списке бомбардиров.

 

А в Турции пишут, что стамбульский «Фенербахче» хочет пригласить нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу. Издание Fotomaç пишет, что представители «Фенербахче» уже начали переговоры с петербуржцами. В планах клуба – купить нового форварда, и Дзюба является идеальным кандидатом. Отметим, что срок контракта Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022-го года.

 

На его место в «Зенит» может прийти нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне. Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио убежден, что «Зенит» вместе с «Марселем» следят за ситуацией вокруг 25-летнего аргентинца, сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Отметим, что срок соглашения Джованни с «Кальяри» рассчитан до июня 2024-го года. Аналитики портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость форварда в одиннадцать миллионов евро. На счету Симеоне-младшего шесть голов и два ассиста в тридцати трех матчах прошлого сезона Серии А.

Переход воспитанника и будущее Лунева

Бывший игрок «Зенита», воспитанник клуба Артем Симонян стал игроком ФК «Нижний Новгород». Новичок РПЛ подписал контракт с полузащитником «Томи» до конца сезона. Отметим, что новый главный тренер «Нижнего» Александр Кержаков знаком с Симоняном по совместной работе в «Томи» в прошлом сезоне. В активе Артема четыре гола в шестнадцати играх минувшего сезона ФНЛ.

Бывший первый номер «Зенита» Андрей Лунев уйдет из «Зенита», сообщает издание Sport24. Отмечается, что стороны не договорились об условиях нового контракта. Лунев перешел в «Зенит» в 2017-м году. За Андреем следят европейские клубы. По данным портала Eurostavka, вратарь «Зенита» интересен шотландским клубам – «Селтику» и «Рейнджерс». Сам Лунев выдал одному из зарубежных посредников авторизацию на поиск новой команды в Великобритании. Еще один вариант – Германия. По информации издания «РБ-Спорт», леверкузенский «Байер» может предложить 29-летнему голкиперу контракт. На данный момент немецкий клуб собирает информацию о российском голкипере.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-07-2020, 00:52
Футбольный «Зенит» официально стал чемпионом в сезоне – 2019/2020
8-02-2021, 16:56
«Зенит» близок к рекордному чемпионству в РПЛ
14-04-2021, 15:45
Когда Зенит заберет чемпионские медали РПЛ сезона 20/21
24-08-2019, 20:04
Бывший клуб Семака обыграл «Зенит»
18-12-2012, 12:26
Форвард «Зенита» Александр Бухаров может покинуть клуб
15-04-2021, 19:38
Эксперты оценили шансы «Зенита» в плей-офф Евролиги

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
319
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
0
326
29-06-2021, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
289
28-06-2021, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
0
488
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
Наверх