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Питерец.ру » Спорт » Вице-чемпион мира Деян Ловрен перешёл в «Зенит»

Вице-чемпион мира Деян Ловрен перешёл в «Зенит»

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36
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
soccernews.ru
Сумма транфера не разглашается, хотя догадок много.

СМИ писали о 12 млн евро, которые «Зенит» мог «отстегнуть» «Ливерпулю» за переход хорватского защитника Деяна Ловрена. «Питерец.ру» напоминает, что 6 лет назад «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» много – более 25 млн евро. Но со временем Ловрен потерял твёрдое место в основном составе чемпиона Англии – 2020, поэтому переход в другой клуб выглядит логичным.

Клубный сайт «Зенита» уже поприветствовал новичка, пожелав будущему столпу обороны успехов. А вот генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уже опроверг «вбросы» о 12 млн, заплаченных за Ловрена. Биография хорвата безупречна: загребское «Динамо», «Лион», АПЛ, теперь вот – чемпион России. Серебряная медаль мирового первенства пока является лучшим достижением Ловрена на уровне сборных.

Но в интернете легко можно найти массу грубых ошибок этого защитника. Эпизоды с ляпами Ловрена смаковали многие, поэтому появление именно этого игрока в составе «Зенита» может вызвать всплеск новых шуток о будущем «сине-бело-голубой» обороны. Да и некоторые высказывания Ловрена лучше не цитировать лишний раз.

Все по теме: футбол Зенит трансферы
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