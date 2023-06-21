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Питерец.ру » Спорт » Кузяев никак не может договориться с «Бешикшашем», а ведь болельщики «Зенита» ждут

Кузяев никак не может договориться с «Бешикшашем», а ведь болельщики «Зенита» ждут

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Ждут решения, а не именно того, что Далер покинет «Зенит».

Переход полузащитника Далера Кузяева в турецкий «Бешикташ» застопорился. «Питерец.ру» не стал бы придавать этому вероятному трансферу столько значения, но есть один важный нюанс. Дело в том, что «Бешикташ» спонсируется «Газпромом», и из соглашения между российским сырьевым гигантом и турецким клубом вытекало, что «Бешикташ» поспособствует переходу футболистов из РПЛ в Европу.

Российские спортивные СМИ ссылаются на турецкую газету «Sabah»: якобы 71-летний главный тренер стамбульской команды Шенол Гюнеш переход Кузяева одобрил. Гюнеш – очень уважаемый в Турции специалист, поэтому странно было бы не прислушиваться к мнению столь авторитетного специалиста. Но Кузяев по данным инсайдеров пока не доволен предложением по размеру получки зарплаты со стороны «Бешикташа» и просит увеличить сумму примерно на треть.

Может идти речь и о так называемом «подписном бонусе»: ведь за свободного агента Кузяева «Бешикташу» не придётся платить компенсации. Пока ищут выход: турецкий клуб может предложить Кузяеву систему бонусов, которая со временем что-то компенсирует. Стороны ожидают успешного завершения переговоров на следующей неделе.

«Зенит» тем временем уже наметил замену Кузяеву – это Александр Коваленко.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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