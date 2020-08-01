Официальное представление новичка «Спартака» Александра Кокорина состоится 3 августа

Посмотрите на фотоколлаж, который «Питерец.ру» взял в качестве иллюстрации к данной новости. Александр Кокорин мог оказаться в «Ломокомотиве», но стал игроком «Спартака». Теперь болельщики обязательно поднимут тему футболистов, поигравших и за «Спартак», и за «Зенит» (самый яркий пример на сегодня – Артём Дзюба).

Семейные обстоятельства игрока «Спартака» Александра Соболева вынудили руководство «красно-белых» перенести дату представления Кокорина общественности. Но первая тренировка в новом клубе уже состоялась, известен и игровой номер спартаковца Кокорина (9-й). Контракт со «Спартаком» рассчитан на три года, и для Кокорина это – новый вызов.

Однако уже появились материалы о том, что Кокорин не стал искушать судьбу и подался в «Спартак» ради заработка. Якобы его звал в Европу Андре Виллаш-Боаш, но привычка к комфортному существованию в условиях российского чемпионата могла пересилить. В то же время, свалившиеся на Кокорина неурядицы и нежелание «Зенита» сохранить этого игрока в составе явно повлияли на итоговое решение Александра.