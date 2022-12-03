Нидерланды вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв США: в этом матче блеснул Думфрис

«Питерец.ру» не сомневался, что открывший плей-офф ЧМ–2022 поединок сборных Нидерландов и США станет зрелищным и результативным. Американцы быстро создали опасный момент, но Пулишичу забить не удалось. А вот Мемфис Депай смог открыть счёт на 10-й минуте, а ассистировал ему настоящий герой игры – защитник Дензел Думфрис.

Следующий гол «оранжевой» команды, оказавший огромное влияние на итоговый результат, забил защитник Блинд. Ему удалось воспользоваться свободной зоной в штрафной соперника (где, интересно, в это время были Рим и Циммерман?), и счёт стал 2:0.

Американцы, которые хорошо смотрелись на групповом этапе, не сдались и смогли во втором тайме забить. Сработала замена тренера сборной США Берхалтера, выпустившего на поле Райта вместо Веа-младшего. Но на 81-й минуте Думфрис закрепил за собой лавры героя игры, забив с близкого расстояния. Итог – 3:1 в пользу европейской команды, а молодая американская команда к следующему «Мундиалю» должна проделать работу над ошибками, в первую очередь – в обороне.