ента новостей

20:07
Нидерланды вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв США: в этом матче блеснул Думфрис
19:01
В Петербурге почтили память защитников Ленинграда
18:26
В Ленобласти задержан грабитель, напавший на ученика 6 класса
18:12
Администрация выборгского района отдает многомиллионные контракты комбинатам, уличенным в картельных сговорах
14:52
В Гаврилово после пожара обнаружили тело мужчины
14:43
В Петербурге брызнув миганту в лицо перцем, забрали у него 300 тысяч долларов
09:56
Почему не хочется работать?
09:34
Развернули дополнительные койки
09:09
Сергей Боярский передал в медцентр имени Алмазова партию детских игрушек — их собрали петербуржцы в ходе акции «Коробка Храбрости»
08:32
Беглов и Бельский пообщались с мобилизованными
02:24
Бельгия, Германия, Гана, Уругвай и Сербия покидают чемпионат мира по футболу, продолжающийся в Катаре
16:27
В Петербурге крупный владелец коммерческой недвижимости подозревается в мошенничестве
16:14
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение
14:55
Беглов и Бельский посетили одно из воинских соединений Западного военного округа
14:50
Безымянный сквер в Калининском районе получил название в честь Героя Советского Союза Виктора Лягина
14:47
«Женское движение Единой России» в Петербурге возглавила Инна Бурба
13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
13:35
Театр «Святая крепость» из Выборга привезет в Петербург комедию «Правда – хорошо, а счастье лучше»
13:33
В Мариинском дворце провели тест по истории Великой Отечественной войны
13:27
Депутаты планируют защитить от кальянов и вейпов жителей коммунальных квартир
13:23
В Московском районе задержали мигранта, который обманул пенсионерку
13:18
В Ленобласти ускоряются пригородные электропоезда
13:14
В Ломоносовском районе задержан злоумышленник, обманувший пенсионерок
13:12
Первая трюмная партия свежих сатсум и лимонов «приплыла» в Санкт-Петербург
13:10
В Петербурге задержали телефонного мошенника, обманувшего пенсионерок
13:05
В Красносельском районе задержали очередного мошенника
13:03
Неудобные вопросы Пригожина вынудили Смольный отменить прямую линию с губернатором Бегловым
12:58
В Колпинском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль своей новой знакомой
12:29
В Адмиралтейском районе пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей
12:06
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам около двух миллионов рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Нидерланды вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв США: в этом матче блеснул Думфрис

Нидерланды вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв США: в этом матче блеснул Думфрис

0
50
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
Если не забивает Гакпо – забьют защитники, итог встречи – 3:1  

«Питерец.ру» не сомневался, что открывший плей-офф ЧМ–2022 поединок сборных Нидерландов и США станет зрелищным и результативным. Американцы быстро создали опасный момент, но Пулишичу забить не удалось. А вот Мемфис Депай смог открыть счёт на 10-й минуте, а ассистировал ему настоящий герой игры – защитник Дензел Думфрис.

Следующий гол «оранжевой» команды, оказавший огромное влияние на итоговый результат, забил защитник Блинд. Ему удалось воспользоваться свободной зоной в штрафной соперника (где, интересно, в это время были Рим и Циммерман?), и счёт стал 2:0.

Американцы, которые хорошо смотрелись на групповом этапе, не сдались и смогли во втором тайме забить. Сработала замена тренера сборной США Берхалтера, выпустившего на поле Райта вместо Веа-младшего. Но на 81-й минуте Думфрис закрепил за собой лавры героя игры, забив с близкого расстояния. Итог – 3:1 в пользу европейской команды, а молодая американская команда к следующему «Мундиалю» должна проделать работу над ошибками, в первую очередь – в обороне.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-11-2022, 00:15
ЧМ–2022: Сенегал без Мане проиграл Нидерландам, а Бэйл забил спасительный для Уэльса гол с пенальти
30-11-2022, 00:20
ЧМ–2022: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в 1/8 финала, Эквадор и Иран едут домой
9-11-2021, 00:08
Ничья с «Уралом» не помешала «Зениту» сохранить лидерство в чемпионате России по футболу
31-03-2019, 21:35
«Оренбург» забил первым, но всё решил Азмун
2-07-2017, 23:17
Чилийцы не смогли забить и проиграли Германии финал Кубка Конфедераций
13-05-2019, 19:45
Россия – Чехия 3:0, Капризов остался 13-м нападающим

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
187
Вчера, 13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
0
143
Вчера, 11:23
В Ленобласти "Киа Соул" врезался в "Шевроле Авео" стоявшую после ДТП. Водитель погиб
0
145
1-12-2022, 14:08
В Выборге иномарка сбила школьниц на переходе
0
156
1-12-2022, 13:53
В Приозерском районе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Наверх