Нулевая ничья Англии и США запутала ситуацию в группе В и дала хорошие шансы сборной Ирана

Не оправдались надежды тех, кто ожидал увидеть в матче сборных Англии и США интересный футбол и хотя бы забитые мячи. «Питерец.ру» подчёркивает: в протоколе этого матча нет ни одной жёлтой карточки – разве это не демонстрирует мирный характер встречи?

А вот игравшие ранее Уэльс и Иран выдали невероятную концовку матча, где голов не было до компенсированного ко второму тайму времени. Изначально фаворитом виделся Уэльс, поскольку Иран потерпел в первом туре сокрушительное поражение от англичан (2:6) да ещё и лишился основного вратаря Бейранванда. Но Гарет Бэйл вышел на матч с Ираном с повреждением спины и во втором тайме растворился на поле. А голкипер Уэльса Хеннесси был удалён на 86-й минуте за грубый фол против забившего в ворота Англии два мяча Тареми. В компенсированное время иранцы забили дважды и теперь могут выйти в плей-офф.

У всех команд в группе В – разное количество очков: Англия – 4, Иран – 3, США – 2, Уэльс – 1. В заключительном туре группового этапа Англия сыграет с Уэльсом а в матче Ирана и США возможно всё.