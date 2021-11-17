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Питерец.ру » Спорт » Сборная России не сыграет с Украиной в стыковых матчах, но прочие возможные соперники уже известны

Сборная России не сыграет с Украиной в стыковых матчах, но прочие возможные соперники уже известны

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
sport-express.ru
Сейчас любители футбола гадают, с кем команде Валерия Карпина будет легче в продолжении отбора на чемпионат мира.  

Обидное поражение в Хорватии (там гол в свои ворота забил невезучий Фёдор Кудряшов) лишило сборную России прямой путёвки на мировое первенство. Но вся борьба ещё впереди: теперь нужно играть стыковые матчи. Только что стало известно, что сборная Украины пробилась в следующую стадию отбора. Шесть ничьих и две победы – с таким скромным результатом украинская команда смогла буквально проползти на второе место в группе D, обыграв в заключительном туре Боснию (2:0). Настоящий fair play проявили французы, которые не стали отправлять резервный состав на матч в Хельсинки, где действующие чемпионы мира обыграли «Суоми» с тем же счётом 2:0.

«Питерец.ру» перечисляет всех возможных соперников сборной России в первом стыковом раунде. «Сеяными» командами вместе с россиянами будут Португалия, Италия, Швеция, Шотландия и Уэльс. Соответственно, играть придётся с кем-то из «несеяных», а это Турция, Польша, Чехия, Австрия, Северная Македония но не Украина. Ранее УЕФА уже объявило, что не допустит встречи России и Украины на футбольном поле.

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