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Питерец.ру » Спорт » Холодный душ от Словакии на чемпионате мира по хоккею

Холодный душ от Словакии на чемпионате мира по хоккею

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Победная серия сборной России оборвалась довольно быстро: игрок СКА Каменев образно высказался об этом поражении.

«Питерец.ру» не исключает, что словацкие хоккеисты знали, что несколько лет назад после крупного поражения от сборной России в одном из спортивных СМИ появился заголовок «Слабакия».

Третий матч российской команды на ЧМ–2021 завершился поражением от словаков со счётом 1:3. Центральной фигурой в составе победителей стал новичок «Торпедо» Марек Гривик. Для этого нападающего клубный сезон сложился прекрасно, и вот Гривик набрал 2 очка в матче с российском сборной на мировом первенстве. Не будем винить в этом поражении заработавшего «необязательное» удаление Максима Шалунова, потому что в хоккее проигрывает вся команда.

Форвард СКА Владислав Каменев назвал состояние хоккеистов перед матчем со словаками «расхлябанным». На старте турнира словаки обыграли Белоруссию и Великобританию, а теперь единолично возглавили таблицу группы А.

Продолжились на этом чемпионате и скандалы с флагами команд-участниц. После попытки заменить российский флаг на олимпийский рижские власти по своей инициативе попытались поменять ещё и белорусский флаг.

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