Повторит ли форвард «Зенита» Матео Кассьерра путь Александра Кержакова и при чём здесь Карим Бензема?

Несмотря на то, что футбольный «Зенит» сыграет свой следующий официальный матч только в начале марта (зато – сразу со «Спартаком»!), новости о трансферных слухах вокруг петербургского клуба приходят постоянно. «Питерец.ру» не стал освещать сюжет с несостоявшимся появлением в составе чемпиона России Наира Тихнизяна, поскольку есть более масштабная тема, связанная с отлично проводящим нынешний сезон форвардом «сине-бело-голубых» Матео Кассьеррой.

Забивной колумбиец привлёк внимание не только саудовского «Аль-Иттихада», но и испанской «Севильи». По порядку: из «Аль-Иттихада» может уйти статусный француз Карим Бензема, который в особом представлении не нуждается. Известность Кассьерры в мире футбола трудно сравнить со звёздным статусом Бензема, но вот уровень игры 26-летнего зенитовского форварда сейчас явно выше, чем у 36-летнего французского пенсионера нападающего.

Интересная параллель намечается у Кассьерры с зенитовской легендой Александром Кержаковым. Ведь Кержаков в своё время отправился покорять футбольную Европу именно в «Севилью», а теперь в этот клуб может перейти Кассьерра. По сведениям различных инсайдеров, российский клуб готов расстаться с колумбийским игроком атаки за 15 млн евро.











