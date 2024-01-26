ента новостей

00:25
Повторит ли форвард «Зенита» Матео Кассьерра путь Александра Кержакова и при чём здесь Карим Бензема?
00:00
Петербургское хоккейное «Динамо» впервые с начала сезона ВХЛ – 2023/2024 не сумело забить, проиграв клубу «Рязань-ВДВ» со счётом 0:2
23:40
«СКА-Нева» сумела победить воскресенский «Химик» со счётом 5:3, дубль сделал Григорий Кузьмин
16:40
В Ленобласти стартовал литературно-художественный автопробег
16:22
В Смольном прошло пленарное заседание Международного съезда блокадников
16:10
Процесс блокировки «зеркал» пиратских сайтов ускорят в РФ
16:00
Премьера спектакля «Дождливым вечером»
13:41
Представители прокуратуры возложили цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
13:11
В Мурино задержали второго поджигателя двери квартиры в Новом Девяткино
12:56
В Петербурге задержали мигранта, оргабившего женщину на улице Стойкости
12:51
В центре Петербурга конфликт таксистов закончился стрельбой
12:46
В Петербурге ищут мошенницу, обманувшую пенсионерку при продаже квартиры
12:40
В Петербурге задержан серийный «карманник», орудовавший в метро
12:22
На пожаре в доме под Гатчиной пострадала семья из четырех человек
09:17
Транспортное соглашение между регионами продлено
09:00
Петербург в топ-3 в сфере предпринимательской деятельности
00:26
«СКА-1946» удалось одержать рекордную победу в нынешнем чемпионате МХЛ – 12:0 в матче с несчастными «Амурскими Тиграми»
00:09
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил чемпиона мира Дин Лижэня на турнире в Вейк-ан-Зее, а лидерами по итогам 10-го тура стали Абдусатторов и Гукеш
23:53
СКА – «Барыс» 7:0, Марат Хайруллин и Василий Глотов сделали дубли в этой игре
19:43
Росгвардейцы почтили память погибших защитников Ленинграда
19:02
На Васильевском острове рейсовый автобус влетел на тратуар
17:59
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
15:13
В Петербурге появится новый разводной мост
15:06
Сотрудники полиции провели рейд на стройках Петербурга
13:52
В Корабелке пройдет Открытое первенство Санкт-Петербурга по морской робототехнике
13:49
В Петербурге открыли мемориальную доску в память о работе прокуратуры в годы блокады
13:42
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсили световые проекции
13:06
В России появится цифровой профиль мигранта
13:04
В Невском районе в школе № 337 открыли Парту Героя России, подводника-гидронавта Дениса Долонского
12:59
В лесопарке в Пикалево бнаружили крупный тайник с наркотиками
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Повторит ли форвард «Зенита» Матео Кассьерра путь Александра Кержакова и при чём здесь Карим Бензема?

Повторит ли форвард «Зенита» Матео Кассьерра путь Александра Кержакова и при чём здесь Карим Бензема?

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.afp.com
Карим Бензема может покинуть саудовский «Аль-Иттихад», и одним из кандидатов на замену французскому ветерану называют именно Кассьерру.

Несмотря на то, что футбольный «Зенит» сыграет свой следующий официальный матч только в начале марта (зато – сразу со «Спартаком»!), новости о трансферных слухах вокруг петербургского клуба приходят постоянно. «Питерец.ру» не стал освещать сюжет с несостоявшимся появлением в составе чемпиона России Наира Тихнизяна, поскольку есть более масштабная тема, связанная с отлично проводящим нынешний сезон форвардом «сине-бело-голубых» Матео Кассьеррой.

Забивной колумбиец привлёк внимание не только саудовского «Аль-Иттихада», но и испанской «Севильи». По порядку: из «Аль-Иттихада» может уйти статусный француз Карим Бензема, который в особом представлении не нуждается. Известность Кассьерры в мире футбола трудно сравнить со звёздным статусом Бензема, но вот уровень игры 26-летнего зенитовского форварда сейчас явно выше, чем у 36-летнего французского пенсионера нападающего.

Интересная параллель намечается у Кассьерры с зенитовской легендой Александром Кержаковым. Ведь Кержаков в своё время отправился покорять футбольную Европу именно в «Севилью», а теперь в этот клуб может перейти Кассьерра. По сведениям различных инсайдеров, российский клуб готов расстаться с колумбийским игроком атаки за 15 млн евро.




Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-12-2023, 20:05
«Зенит» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 в мачте 17-го тура чемпионата РПЛ, при этом Кержаков забил в свои ворота
4-11-2015, 18:08
Бензема шантажировал Вальбуэна и угодил под арест
27-04-2022, 12:31
«Манчестер Сити» и «Реал» разыграли классический матч Лиги чемпионов
13-05-2023, 20:47
Уже ставший чемпионом России – 2023 «Зенит» ушёл от поражения в матче 27-го тура: спасительный гол забил Кассьерра
24-09-2023, 22:50
«Зенит» проиграл дома «Локомотиву» в 9-м туре чемпионата РПЛ, пропустив в компенсированное ко второму тайму время
10-02-2015, 23:02
Кержаков может уйти: форварда арендует «Локомотив»

Происшествия на дорогах

0
155
24-01-2024, 19:02
На Васильевском острове рейсовый автобус влетел на тратуар
0
477
24-01-2024, 17:59
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
0
139
24-01-2024, 12:54
В Ленобласти перевернулся школьный автобус
0
139
24-01-2024, 11:51
В Ленобласти у деревни Кипень произошло массовое ДТП
Наверх