Матчем «Авангарда» и «Лады» начался розыгрыш Кубка Гагарина – 2024: омичи ведут 4:1 после второго периода

«Питерец.ру» с нетерпением ждёт начала серии между СКА и «Торпедо», но само начало плей-офф КХЛ видится слишком значимым событием, чтобы пройти мимо первого результата. Омский «Авангард» пока не даёт повода усомниться в статусе фаворита в серии с тольяттинской «Ладой», крупно побеждая команду Олега Браташа (счёт после второго перерыва – 4:1).

Омские «Ястребы» завершили регулярный сезон на второй строчке восточной конференции КХЛ, набрав 92 очка (у СКА – 95 очков). Первенствовал на Востоке «Металлург» (95 очков), другими участниками плей-офф здесь стали «Салават Юлаев» (90 очков), «Ак Барс» (84 очка), «Автомобилист» (82 очка), «Трактор» (80 очков), «Лада» (78 очков) и «Амур» (71 очко). За бортом игр на выбывание оказались в этот раз «Нефтехимик», «Сибирь», лишившийся Никиты Серебрякова «Адмирал» и «Барыс».

Что касается стартового матча плей-офф – 2024, то «Авангард» уверенно выиграл первый период со счётом 2:0 (автором одной из шайб хозяев льда стал 30-летний Николай Прохоркин). В дебюте второй двадцатиминутки Рид Буше реализовал «лишнего», а Иван Игумнов сделал счёт 4:0. При таком преимуществе «Авангард» позволил себе однажды пропустить: у «Лады» отличился Солянников. Будет ли борьба в третьем периоде?