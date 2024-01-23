Волейбольный «Зенит» всего в трёх сетах победил клуб НОВА: Иван Яковлев набрал 15 очков

Смена ролей представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мужской волейбольной Суперлиге не может не удивлять. «Питерец.ру» обратил внимание, что как только «Динамо-ЛО» очутилось в «функциональной яме», «Зенит» из города на Неве (есть ещё и «Зенит» казанский, поэтому необходимо постоянно уточнять!) выдал серию уже из четырёх побед подряд.

После успехов в матчах с «Газпромом-Югрой», «Нефтяником» и «Югрой-Самотлором» коллектив Виктора Сидельникова расправился с командой НОВА, которую тренирует хорошо знакомый любителям сосновоборского волейбола Олег Согрин. Несмотря на победу со счётом 3–0, поединок с новокуйбышевской командой не был для «Зенита» лёгкой прогулкой. Достаточно сказать, что начался матч с рывка гостей 7:1, после чего Сидельникову пришлось прибегнуть к тайм-ауту. Игорь Кобзарь стал главным действующим лицом погони «сине-бело-голубых» за соперников в стартовом сете, итог – 25:23 в пользу петербуржцев.

Равная вторая партия завершилась концовкой, в которой сказался класс «Зенита»: счёт – 25:20. Гости после этого приуныли и слишком упорного сопротивления в третьей партии оказать не смогли. Здесь снова отличился полезностью Кобзарь, и «Зенит» выиграл и сет (25:15) и весь матч.



