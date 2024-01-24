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Питерец.ру » Спорт » СКА – «Барыс» 7:0, Марат Хайруллин и Василий Глотов сделали дубли в этой игре

СКА – «Барыс» 7:0, Марат Хайруллин и Василий Глотов сделали дубли в этой игре

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
А ведь когда-то «Барыс» был серьёзной силой в КХЛ...

Любители КХЛ помнят, какой интересной и атакующей командой был в своё время казахстанский «Барыс». Имена Боченски, Даллмэна и Доуса буквально гремели на просторах Лиги. А сейчас «Питерец.ру» грустит, наблюдая «Барыс» в «подвале» турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ: хуже на Востоке пока дела идут только у «Адмирала».

В прошлой очной встрече СКА и «Барыса» было забито 10 шайб: этот матч состоялся 13 февраля прошлого года в Астане и завершился со счётом 6:4 в пользу петербуржцев. Тогда шестую шайбу в уже пустые ворота «Барыса» отправил Василий Глотов – блеснул этот форвард СКА и на этот раз. На счету Глотова – два точных броска по воротам гостей: сначала Василий огорчил Паскуале, а 46-й минуте забросил уже в ворота Шутова. Замена вратаря не помогла исполняющему обязанности главного тренера клуба из Астаны Олегу Болякину повлиять на ход разгромно складывашегося для «Барыса» матча. Итог – внушительные 7:0 в пользу команды Романа Ротенберга: СКА сумел взобраться уже на второе место на Западе.

В плане личной статистики особо отличился Арсений Грицюк, набравший сразу 5 очков. В первом периоде Грицюк ассистировал Алексу Гальченюку и Глотову, а на 43-й минуте забил сам и отдал партнёрам ещё две передачи.


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