Василий Глотов открыл счёт в нижегородском поединке СКА против «Торпедо», но дубль Белевича не позволил СКА победить

Заполненный «Нагорный» не увидел взятий ворот Юхана Матссона и Адама Гуски в первом периоде. «Питерец.ру» заметил, что Никите Серебрякову дали отдохнуть, но шведский голкипер СКА свой шанс побороться за статус основного вратаря петербургского клуба явно не использовал.

СКА удалось открыть счёт в дебюте второго отрезка встречи. Василий Глотов сумел поразить ворота Гуски несмотря на сопротивление Силаева. После этого моменты были у обеих команд, а ближе ко второму перерыву у СКА пошли удаления. И хозяева льда сумели пробить Матссона на 14-й секунде после старта третьего периода – 1:1.

А на 47-й минуте впервые в этом матче забил Андрей Белевич: помогли торпедовскому форварду отличиться Шавин и Константинов. Заключительная шайба влетела вовсе не в пустые ворота СКА: это Белевич переиграл Матссона с передачи Коваленко. Итог – 3:1 в пользу команды Игоря Ларионова: «Торпедо» удалось благодаря этой победе догнать СКА в таблице Западной конференции КХЛ – у обеих команд по 55 очков. Лидирует на Западе столичное «Динамо» (62 очка), на второй позиции расположился «Спартак» (60 очков), третий – «Локомотив» (57 очков).

В понедельник 25 декабря СКА предстоит очень важный матч в Москве против динамовцев, начало – в 19:30.