Нелепый автогол голкипера «Черноморца» Фролкина помог «Ленинградцу» одержать минимальную победу в Новороссийске и покинуть зону вылета из ФНЛ

«Питерец.ру» знает, что момент с голом в ворота «Черноморца» облетел множество спортивных СМИ. Голкипер новороссийского клуба Даниил Фролкин на 51-й минуте промахнулся по мячу, который отпасовал ему партнёр по команде, и «пятнистый» вкатился в ворота «Черноморца». Пресс-служба «Ленинградца» образно выразилась о дальнейшем ходе встречи: команда гостей именно «оберегала» добытое таким курьёзным образом минимальное преимущество. Простая футбольная истина сработала: самое красивое в футболе – счёт на табло. Сегодня счёт – в пользу «Ленинградца», который наконец-то покинул дно турнирной таблицы первой лиги.

Посмотрим на ситуацию в нижней части таблицы ФНЛ и результаты конкурентов «Ленинградца» за сохранение места в первой лиге. У команды Сергея Кирьякова после гостевой победы над «Черноморцем» – 20 очков и спасительное 14-е место (следующие четыре команды вылетают).

Те же 20 очков – у сыгравшего в 19-м туре вничью с «Нефтехимиком» (0:0) «Сокола»: саратовцы отстают от «Ленинградца» по дополнительным показателям. «Волгарь» неожиданно победил в гостях «Акрон» и набрал 18 очков (столько же – у «Черноморца»). «Кубань» (17 очков) в этом туре упустила в меньшинстве победу над клубом «СКА-Хабаровск» (1:1).