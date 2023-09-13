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Питерец.ру » Спорт » Фиаско СКА в матче со «Спартаком» – 0:3 и «сухарь» словацкого голкипера московского клуба Рыбара

Фиаско СКА в матче со «Спартаком» – 0:3 и «сухарь» словацкого голкипера московского клуба Рыбара

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Вряд ли поклонники СКА ожидали такого матча от своей любимой команды.

Если поражения с разницей в одну шайбу от «Торпедо» (3:4) и «Локомотива» (2:3) можно было списать на случайности, то 0:3 в матче со «Спартаком» свидетельствуют о спаде в игре невских армейцев. «Питерец.ру» не ожидал от команды Романа Ротенберга цифры «0» в графе «заброшенные шайбы»: словак Патрик Рыбар отразил все 29 бросков по своим воротам и заработал заслуженный «сухарь». Даже результативная серия защитника Александра Никишина прервалась: в игре со своей бывшей командой он не смог пополнить свой лицевой счёт.

Приняли участие в матче со «Спартаком» Арсений Грицюк, Валентин Зыков и Захар Бардаков – на троих они наиграли только на 2 минуты штрафа Грицюка. Автором первой шайбы «красно-белых» стал 33-летний Андрей Локтионов, которому ассистировали Илья Талалуев и Егор Савиков. Случилось это в середине второго периода, а на 37-й минуте Иван Морозов реализовал большинство, поразив ворота Матссона с передачи Дмитрия Вишневского. Итоговый счёт 0:3 установило попадание Анселя Галимова в пустые ворота.

Два матча игрового дня 12 сентября в КХЛ завершились с одинаковым счётом 3:1 – «Лада» обыграла в гостях «Трактор», а «Торпедо» дома победило «Адмирал». 15 сентября СКА сыграет с московским «Динамо».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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