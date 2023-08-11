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Питерец.ру » Спорт » Футбольный «Спартак» потерпел фиаско в Екатеринбурге в начавшемся 4-м туре РПЛ, победный гол забил румынский легионер «Урала» Биквалфи

Футбольный «Спартак» потерпел фиаско в Екатеринбурге в начавшемся 4-м туре РПЛ, победный гол забил румынский легионер «Урала» Биквалфи

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-ural.ru
Стабильный румын Эрик Бикфалви вновь заставил говорить о себе футбольную общественность.

«Питерец.ру» вместе с зенитовской торсидой не мог пройти мимо очередной неудачи московского «Спартака». Только начался 5-й тур, а «Спартак» Гильермо Абаскаля уже проиграл. Поражение «красно-белым» нанёс «Урал» в интересном и результативном матче. Проигрыш «Уралу» примечателен ещё и тем, что «Спартак» начал чемпионат – 2023/2023 с трёх побед, последовательно выиграв у «Оренбурга» (3:2), «Балтики» (2:1) и «Рубина» (4:1).

Упорный Абаскаль снова поставил в основу голкипера Илью Свинова, словно и не было четырёх пропущенных мячей от «Пари Нижний Новгород» в Кубке России. И спартаковский тренер был наказан за своё упрямство: сегодня Свинов пропустил трижды.

Прямо перед перерывом хорватский легионер «Урала» Даниэль Мишкич забил хрестоматийный «гол в раздевалку». Но в начале второго тайма уже спартаковские иностранцы организовали взятие ворот Помазуна: Квинси Промес снабдил мячом Тео Бонгонда, и конголезский бельгиец сделал счёт 1:1. А концовка получилась «огненной».

На 81-й минуте бомбардир «красно-белых» Александр Соболев не без помощи рикошета вывел гостей «Екатеринбург Арены» вперёд. Однако Егорычев на 90-й минуте сравнял счёт, а в компенсированное время забил Эрик Бикфалви, и «Урал» победил – 3:2.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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