Иван Верясов завершил выступление на Олимпийских играх

Боксер команды Олимпийского комитета России (ОКР), выступающий в весовой категории свыше 91 кг, в воскресенье раздельным решением судей (1:4) проиграл серебряному призеру двух прошедших чемпионатов мира казахстанцу Камшыбеку Кункабаеву (второй сеяный). А участие на этой стадии гарантировало бы как минимум бронзовую медаль нашему спортсмену.

Ранее в воскресенье бронзовые медали завоевали Андрей Замковой (до 69 кг) и Имам Хатаев (до 81 кг), а Глеб Бакши (до 75 кг) и Альберт Батыргазиев (до 57 кг) успешно преодолели четвертьфинальную стадию, гарантировав себе как минимум бронзовые медали Игр-2020. Верясов стал первым боксером мужской команды ОКР, который остался без наград Олимпиады. При этом четвертьфинальный поединок предстоит провести еще Габилу Мамедову (до 63 кг).