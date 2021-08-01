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Питерец.ру » Спорт » Иван Верясов завершил выступление на Олимпийских играх

Иван Верясов завершил выступление на Олимпийских играх

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
rusboxing.ru
Наш боксер на стадии 1/4 финала проиграл сопернику из Казахстана

Боксер команды Олимпийского комитета России (ОКР), выступающий в весовой категории свыше 91 кг, в воскресенье раздельным решением судей (1:4) проиграл серебряному призеру двух прошедших чемпионатов мира казахстанцу Камшыбеку Кункабаеву (второй сеяный). А участие на этой стадии гарантировало бы как минимум бронзовую медаль нашему спортсмену.

Ранее в воскресенье бронзовые медали завоевали Андрей Замковой (до 69 кг) и Имам Хатаев (до 81 кг), а Глеб Бакши (до 75 кг) и Альберт Батыргазиев (до 57 кг) успешно преодолели четвертьфинальную стадию, гарантировав себе как минимум бронзовые медали Игр-2020. Верясов стал первым боксером мужской команды ОКР, который остался без наград Олимпиады. При этом четвертьфинальный поединок предстоит провести еще Габилу Мамедову (до 63 кг).

Источник: Федерация бокса России
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