Волейбольная «Ленинградка» отмечает 20-летие

Сайт волейбольного клуба «Ленинградка» можно назвать едва ли не образцовым по отношению к своей команде. Новости появляются оперативно, разборы матчей или событий – на достойном уровне, есть и развлекательное содержимое. «Питерец.ру» присоединяется к поздравлениям по поводу 20-летия со дня создания «Ленинградки» (изначально спортклуб назывался «Капитан»).

За два десятилетия пройден большой путь, на котором «Ленинградку» поджидали взлёты и падения, победы и неудачи. Сейчас «Ленинградка» – полноправный участник Суперлиги, а юные волейболистки «ленинградки» выиграли к юбилею клуба Молодёжную лигу. О каждом из двадцати соревновательных сезонов можно говорить отдельно.

Клуб поблагодарил спонсоров и партнёров, которые ещё и бывают на играх и внимательно следят за трансляциями матчей «Пчёлок».

Цитируем сайт «Ленинградки»:

«Особые слова в этот день хочется сказать тем, без кого невозможно представить настоящую спортивную команду – нашим любимым болельщикам! Цитируя знаменитую речёвку фан-сектора «жёлто-чёрных»: «Россия, Питер, Кашин! Победа будет наша!»

Особые слова благодарности адресованы главному тренеру Александру Леонидовичу Кашину, который ещё и возглавляет петербургскую федерацию волейбола.