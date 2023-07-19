В полночь грянула трансферная бомба: бразилец Малком уже «одной ногой» в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Ещё совсем недавно Малком рассказывал, зачем ему российский паспорт – и вот на наших глазах разворачивается очередная история о всем известной бразильской
жадности практичности. «Питерец.ру» даже не будет приводить всем известные примеры, хотя как не вспомнить о Халке?
Ariyadhiah стал источником новости о договорённости «Аль-Хиляля» и «Зенита», логика трансфера понятна. На внутренней арене «Зенит» выглядит гегемоном, который !доминирует и унижает! способен выиграть следующий чемпионат РПЛ и без Малкома. Да и является ли Малком главной звездой «Зенита» – вопрос: Клаудиньо наверняка с этим не согласился бы.
В том случае, если «Зениту» было сделано то самое «исключительное предложение» (сразу вспоминается лексика Дона Корлеоне), то менеджмент «Зенита» можно понять. Столь выгодная продажа такого проблемного (из-за травм) трансферного актива, как 26-летний Малком, является слишком большим искушением. А сам футболист после нескольких сезонов на
отдыхе в Азии сможет ещё вернуться в какой-нибудь европейский чемпионат. Ariyadhiah ещё сообщил, что сделка состоится уже на этой неделе.
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