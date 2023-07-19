В полночь грянула трансферная бомба: бразилец Малком уже «одной ногой» в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Ещё совсем недавно Малком рассказывал, зачем ему российский паспорт – и вот на наших глазах разворачивается очередная история о всем известной бразильской жадности практичности. «Питерец.ру» даже не будет приводить всем известные примеры, хотя как не вспомнить о Халке?

Ariyadhiah стал источником новости о договорённости «Аль-Хиляля» и «Зенита», логика трансфера понятна. На внутренней арене «Зенит» выглядит гегемоном, который !доминирует и унижает! способен выиграть следующий чемпионат РПЛ и без Малкома. Да и является ли Малком главной звездой «Зенита» – вопрос: Клаудиньо наверняка с этим не согласился бы.