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Питерец.ру » Спорт » Малком переходит из «Зенита» в саудовский клуб «Аль-Хиляль»: чемпион России получил «исключительное предложение»

Малком переходит из «Зенита» в саудовский клуб «Аль-Хиляль»: чемпион России получил «исключительное предложение»

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46
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
При ориентировочной трансферной стоимости Малкома в 30 млн речь может идти от 50 млн «отступных» «Зениту».

В полночь грянула трансферная бомба: бразилец Малком уже «одной ногой» в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Ещё совсем недавно Малком рассказывал, зачем ему российский паспорт – и вот на наших глазах разворачивается очередная история о всем известной бразильской жадности практичности. «Питерец.ру» даже не будет приводить всем известные примеры, хотя как не вспомнить о Халке?

Ariyadhiah стал источником новости о договорённости «Аль-Хиляля» и «Зенита», логика трансфера понятна. На внутренней арене «Зенит» выглядит гегемоном, который !доминирует и унижает! способен выиграть следующий чемпионат РПЛ и без Малкома. Да и является ли Малком главной звездой «Зенита» – вопрос: Клаудиньо наверняка с этим не согласился бы.

В том случае, если «Зениту» было сделано то самое «исключительное предложение» (сразу вспоминается лексика Дона Корлеоне), то менеджмент «Зенита» можно понять. Столь выгодная продажа такого проблемного (из-за травм) трансферного актива, как 26-летний Малком, является слишком большим искушением. А сам футболист после нескольких сезонов на отдыхе в Азии сможет ещё вернуться в какой-нибудь европейский чемпионат. Ariyadhiah ещё сообщил, что сделка состоится уже на этой неделе.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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