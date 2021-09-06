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Питерец.ру » Спорт » «Адмирал» буквально утонул в игре против СКА, проиграв с разницей в 7 шайб

«Адмирал» буквально утонул в игре против СКА, проиграв с разницей в 7 шайб

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
9:2 – так сурово СКА проэкзоменовал вернувшийся в КХЛ «Адмирал»  

«Питерец.ру» посмотрел ростер «Адмирала», разгромленного СКА со счётом 9:2 в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ. Наиболее известные игроки – вратарь Налимов, защитники Матушкин и Меньшиков, форвард Лугин и конечно же братья Ушенины. СКА наглядно показал, насколько «сырой» ещё коллектив, который тренирует белорус Александр Андриевский.

Только во втором периоде СКА забросил в ворота «Адмирала» меньше трёх шайб. Разница в 7 шайб показала не только слабость вернувшегося в КХЛ клуба из Владивостока, но и потенциал невских армейцев. А ведь ещё и не сыграл Василий Токранов, который наверняка тоже постарался бы забить.

По 3 очка в составе победителей набрали Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко и Матвей Мичков. К последнему приковано повышенное внимание любителей хоккея: 16-летний Мичков считается очень талантливым хоккеистом. Возможно, дубль в ворота «Адмирала» стал началом яркой карьеры будущей звезды КХЛ или НХЛ. В обеих заброшенных шайбах уступившего с итоговым счётом 2:9 «Адмирала» поучаствовал Саюстов, а Рихардс Букартс продолжил результативную серию.

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