Виктор Тихонов завершил карьеру хоккеиста вслед за Александром Сёминым

Сразу два видных российских хоккеиста заявили об окончании профессиональной карьеры – Александр Сёмин и Виктор Тихонов. Но если Сёмин устроил прощальный матч (приехал и Александр Овечкин), то соответствующее заявление Тихонова озадачило «Салават Юлаев». «Питерец.ру» заинтересовался ситуацией с Тихоновым, который весьма достойно выступал за СКА и сборную России, но в НХЛ заиграть не смог.

Внук великого тренера удивил менеджмент «Салавата Юлаева», поскольку завершил карьеру при действующем контракте с уфимским клубом. СМИ уже выдвинули версию, что на подобное решение Тихонова спровоцировали «семейные обстоятельства». Несмотря на не слишком удачную карьеру за океаном Тихонов никогда не скрывал, что он живёт в Соединённых Штатах. В то же время ему точно никто не мог запретить играть в КХЛ, поэтому это – личное решение звезды ЧМ–2014 в Минске.

По регламенту Тихонов может выплатить юлаевцам серьёзную неустойку, но обозреватели не исключают, что до этого не дойдёт: несколько легионеров не так давно уехали из Уфы без компенсации.