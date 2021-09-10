Барриос сыграл за Колумбию полный матч, а Бразилия победила Перу и без Малкома с Клаудиньо

«Питерец.ру» считает южноамериканский отоборочный турнир к мировому чемпионату едва ли не самым интересным из всего предварительного цикла ФИФА. Ещё бы: одна группа на всю Южную Америку, борьба идёт нешуточная. Сильных и просто крепких команд много, а напрямую выходят на «Мундиаль» только четыре сборные и ещё одна попадает в стыковые игры.

Колумбийцам очень нужна была победа в матче с Чили, и выиграть удалось – 3:1. Вильмар Барриос вышел играть центрхава и провёл на поле все 90 минут. Дубль у победителей сделал нападающий «Гремио» Борха, у чилийцев не удалось отличиться звёздному Артуро Видалю. Благодаря этой победе сборная Колумбии заняла промежуточное пятое «стыковое» место. А вот дела у чилийцев с их возрастными лидерами Браво, Меделем и Видалем идут не очень-то блестяще: всего лишь 7 очков в 9 отборочных встречах при разнице мячей «-3».

Бразильцы не заметили потери сразу двух бойцов в лице игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома. Команда Тите уже к перерыву матча с перуанцами добилась преимущества в два мяча и удержала счёт 2:0.