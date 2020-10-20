Кузьменко, Ткачёв и Тренин внесли вклад в разгром «Витязя»

«Питерец.ру» считает, что на этот раз СКА смог сыграть с подмосковным «Витязем» основным составом. Ворота защищал Бердин, на которого вряд ли делали ставку перед началом сезона. Но если посмотреть на список игроков, принявших участие в крупной победе петербуржцев, то там – сплошь знакомые любителям хоккея фамилии.

«Витязь» подписал очень удачно выступающего новичка: 27-летний канадец Джастин Дэнфорт демонстрировал гроссмейстерский показатель «очко за матч». Защита СКА не позволила Дэнфорту пополнить лицевой счёт, но его партнёр по звену Теденбю стал автором единственной шайбы «Витязя».

СКА в лучших традициях атакующего хоккея добился решающего преимущества уже в стартовом периоде – 3:0. Вей и Швец-Роговой помогли Марченко открыть счёт уже в начале 2-й минуты (в равных составах!). Затем Каменев и Кемппайнен сделали преимущество СКА весьма комфортным – 3:0 на 13-й минуте. В третьем периоде на авансцену вышел Яков Тренин (гол+пас), который вместе с Андреем Кузьменко и Владимиром Ткачёвым набрал в этой встрече 2 очка.