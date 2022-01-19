Семеро хоккеистов СКА попали в расширенный состав сборной перед Олимпиадой, но в строю сейчас только четверо

Пока сезон КХЛ приостановлен, всё внимание любителей хоккея приковано к формированию заявки сборной России на Олимпийские игры. Объявлен расширенный состав – 37 человек, и сразу же начались споры: всех ли достойнейших в него включили? «Питерец.ру» заметил отсутствие двух звёзд КХЛ – форварда «Авангарда» Сергея Толчинского и нападающего «Торпедо» Дамира Жафярова.

Из состава СКА кандидатами в итоговый состав являются семь человек: вратари Аскаров и Самонов, защитник Пыленков, нападающие Гусев, Бурдасов, Кузьменко и Марченко. Но сразу же стало известно, что трое (Самонов, Кузьменко и Марченко) пока не могут присоединиться к тренировочному процессу команды Алексея Жамнова по медицинским показателям. Да и сам Жамнов вынужден будет проводить тренировки по видеосвязи – причина понятна.

При этом в финальную заявку войдут только 3 голкипера, 8 игроков обороны и 14 форвардов. Соответственно, 14 игроков будет «отцеплены» перед Олимпиадой – 2022. При этом эксперты считают, что из игроков СКА могут не попасть в обойму только вратари – Аскаров и Самонов.