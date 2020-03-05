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Питерец.ру » Спорт » В Кубке России «Зенит» пересилил «Ахмат» в дополнительное время

В Кубке России «Зенит» пересилил «Ахмат» в дополнительное время

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Звёздный бразилец Малком отыграл полный матч – и это тоже хорошая новость!

Вылет из еврокубков вынуждает «Зенит» реабилитироваться. «Золотой дубль», на которой явно нацелился Сергей Семак, стал ещё ближе с возвращением в строй Малкома. Много пропустивший бразилец вышел в четвертьфинальном матче Кубка России в Грозном с первых минут. «Питерец.ру» заметил отсутствие Артёма Дзюбы: нападающий сборной России восстанавливается от повреждения. На фоне отъезда в «Сочи» Александра Кокорина «сине-бело-голубые» рискуют испытать дефицит форвардов.

В матче с «Ахматом», который «Зенит» выиграл в овертайме со счётом 2:1, забили Эмилиано Ригони и Юрий Жирков. При этом именно Жирков стал лучшим игроком встречи, поскольку он поучаствовал в первом голе петербургской команды и забил победный мяч на 97-й минуте. А ведь «Зениту» во втором тайме пришлось отыгрываться после реализованным Роши пенальти на 59-й минуте.

В другой встрече ¼ финала сошлись «Спартак» и ЦСКА, и схватка получилась ожесточённой. В дебюте забили Бакаев и Понсе, после чего «красно-белые» повели 2:0. Но Дивеев быстро отыграл один мяч, а гол Ахметова свёл основное время вничью. Победу в следующий раунд «Спартаку» помог оформить отличившийся на 107-й минуте Ларссон.

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