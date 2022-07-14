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Питерец.ру » Спорт » Трэй Томпкинс компенсирует для баскетбольного «Зенита» отъезд Джордана Мики

Трэй Томпкинс компенсирует для баскетбольного «Зенита» отъезд Джордана Мики

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
eurohoops.net
Слабая статистика Томпкинса в «Реале» не должна обманывать – это действительно большой мастер.

Поскольку корреспондент сайта «Питерец.ру» воочию наблюдал игру Трэя Томпкинса в составе «Нижнего Новгорода» против «Зенита», то есть обоснованное мнение об этом американском тяжёлом форварде. Томпкинс – это играющий «большой», с хорошим броском, и только травмы помешали ему стать в Европе звездой континентального масштаба.

Селекционеры «Зенита» ещё зимой интересовались Томпкинсом, контракт которого с «Реалом» завершался в конце сезона – 2021/2022. В итоге расставание форварда с «Королевским Клубом» вышло скандальным: Томпкинса и француза Тома Эртеля буквально выпроводили из «Реала» по причинам дисциплинарного характера. Да, в «Реале» Томпкинс не блистал, всегда выполняя роль игрока скамейки, но ведь и состав в Мадриде очень сильный, и амбиции у испанского клуба огромные и в чемпионате, и в Евролиге.

Появление Томпкинса закрывает позицию, которую раньше занимал в петербургском клубе Джордан Мики. Совсем недавно стало известно, что Мики будет защищать цвета клуба «Виртус» из итальянской Болоньи.

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