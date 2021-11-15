Традиционный Кубок Н.А. Никифорова-Денисова пройдёт в Петербурге

22 ноября в КСК «Сибур Арене» стартует одно из главных соревнований российского бокса – «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова».

В поединках за высшие награды турнира раскроют свой потенциал сильнейшие боксеры страны в возрасте 16 и 17 лет, а по его итогам будет сформирована национальная сборная, которая отправится на чемпионат Европы.

Всероссийское соревнование по боксу «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова» проводится с 1984 года. С 2015 года эти соревнования на постоянной основе проходят в Санкт-Петербурге.

Соревнования посвящены памяти Николая Александровича Никифорова-Денисова, значимой фигуры советского и российского бокса. Боксёр и судья, Николай Александрович стал первым в истории мирового бокса советским президентом Европейской, а затем – и Международной Ассоциации Любительского Бокса. За вклад в развитие нашего спорта, в 1978 году Никифоров-Денисов был удостоен звания почетного пожизненного президента АИБА.

Традиционно Кубок Никифорова-Денисова считается одним из главных в карьере молодого российского боксёра. В боксёрском сообществе турнир часто называют «Кубок России». Название неофициальное, однако точное: победа на Кубке открывает юным атлетам дорогу в национальную сборную.

Соревнования продлятся почти неделю: с понедельника, 22 ноября, до субботы — 27 ноября в КСК «Сибур Арена».

Отметим, что из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, турнир пройдет без зрителей, все поединки можно будет увидеть в прямом эфире. Трансляция будет доступна в социальных сетях Федерации бокса Санкт-Петербурга.

Начало боев ежедневно с 14:00 по московскому времени, старт финальных поединков 27 ноября — в 17:00.