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Питерец.ру » Спорт » Чемпион России по футболу сыграл вничью в Уфе

Чемпион России по футболу сыграл вничью в Уфе

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
«Зениту» в этом чемпионате очки уже не нужны, но победу мог принести с пенальти Сердар Азмун.

Сергей Семак раньше тренировал «Уфу», а «Зенит» уже обеспечил себе золотые медали в этом чемпионате Российской Премьер-Лиги. Однако в составе «сине-бело-голубых» с первых минут вышел даже Малком (бразильца только на 86-й минуте заменил Крапухин).

Ключевым эпизодом уфимского матча стал пенальти, который главный арбитр Владимир Москалёв назначил на исходе первого тайма. Азмун проиграл дуэль голкиперу уфимцев Александру Беленову, и в дальнейшем «Зенит» так и не смог забить. Так «Уфа», которую тренирует Алексей Стукалов, смогла немного опередить идущий 15-м «Ротор» (главным аутсайдером РПЛ является «Тамбов»).

Разгромленный «Зенитом» «Локомотив» не смог обыграть «Динамо» и это может аукнуться московскому клубу в борьбе за второе место и попадание в Лигу Чемпионов. У динамовцев красную карточку получил Ордец, но забить команда Николича так и не смогла. А вот «Рубин» обыграл «Арсенал» (4:2) и теперь казанцы делят с сочинцами 4–5 места. ЦСКА Ивицы Олича обыграл «Краснодар» Виктора Гончаренко со счётом 3:1, но армейцы столицы пока идут только шестыми.

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