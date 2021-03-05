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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» достойно уступил «Реалу», а ЦСКА разгромлен в Стамбуле «Эфесом»

«Зенит» достойно уступил «Реалу», а ЦСКА разгромлен в Стамбуле «Эфесом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
euroleague.net
Два российских клуба проиграли в очередном туре Евролиги, но по-разному.

Шансы «Зенита» перед встречей с монстром Евролиги «Реалом» были скорее теоретическими. «Питерец.ру» не сомневается, что главный теренер «Зенита» Хавьер Паскуаль разработал, а команда реализовала почти идеальный план на эту игру. Почти – потому что встреча с мадридским грандом завершилась поражением с разницей в 4 очка (71:74). При этом после точного попадания Остина Холлинза за 4 минуты до сирены «Зенит» вёл «+4», но проиграл сопернику концовку. Не заигравший в своё время в «Зените» Лапровиттола забросил победный штрафной, показав особый настрой на игру. Теперь «Зенит» находится на грани попадания в плей-офф и дальше нужны победы.

А вот ЦСКА потерпел сокрушительное поражение в гостевом матче с клубом «Анадолу Эфес» с фантасмагорической разницей «-30». Уже известно, что это поражение стало антирекордом для баскетбольных «красно-синих». В матче, который ЦСКА проиграл со счётом 70:100 принимал участие опальный Майк Джеймс. Американец не блеснул результативностью, набрав всего 5 очков (хотя смог отдать 8 результативных передач). В составе «Эфеса» самым полезным стал Мичич: сербский защитник набрал 21 очко и «+29» индекса полезности.

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