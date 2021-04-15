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Питерец.ру » Спорт » Эксперты оценили шансы «Зенита» в плей-офф Евролиги

Эксперты оценили шансы «Зенита» в плей-офф Евролиги

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Опубликовал: Вадик Котов
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Питерский баскетбольный клуб «Зенит» добился исторического достижения – впервые в истории команда сыграет в плей-офф Евролиги.

Питерский баскетбольный клуб «Зенит» добился исторического достижения – впервые в истории команда сыграет в плей-офф Евролиги.

Победив в заключительном поединке регулярного первенства греческий «Пантинаикос» с разгромным счетом 112:83, «Зенит» гарантировал себе место в восьмерке сильнейших главного континентального баскетбольного соревнования. И это случилось впервые в клубной истории питерцев.

Безусловно, заняв восьмое место в итоговой таблице «регулярки», «Зенит» не мог рассчитывать на легкого соперника по первой стадии плей-офф Евролиги. Так и вышло – питерцам придется столкнуться с одним из главных фаворитов в борьбе за трофей – каталонской «Барселоной», и справедливо, что большинство экспертов считают шансы коллектива из Санкт-Петербурга не выдающимися. К примеру, букмекерская контора Лига Ставок в своей линии на противостояние «Зенита» и «Барселоны» отводит питерцам лишь 18% вероятности успеха. Если же говорить о шансах питерцев в борьбе за главный трофей Евролиги в целом, то здесь ситуация еще драматичнее – у «Зенита» лишь 3% шансов на триумф.

Впрочем, не стоит забывать о том, что в каждом спортивном сезоне фиксируется множество случаев, когда котировки и предсказания «разбиваются» о реальность, а «команда-андердог» в итоге одолевает фаворита. К тому же, «Зенит» имеет, как минимум, два фактора в битве с «Барселоной», свидетельствующих в его пользу.

Первый – отсутствие большого давления за результат. Подопечные Хави Паскуаля, завершившие минувший дебютный сезон Евролиги, не доигранный из-за пандемии коронавируса, на последнем месте и считавшиеся одной из последних «лошадок» в забеге этой кампании, уже прыгнули выше головы, и не будут выходить на новые матчи с грузом ответственности на плечах. Чего не скажешь о «Барселоне», от которой ждут только побед. 

Фактор №2 – история личных встреч. «Барселона» может быть сколько угодно фаворитом в плей-офф, но в текущей кампании «Зенит» уже имеет опыт домашней победы над «Сине-гранатовыми» (74:70), да и в Каталонии питерцы выглядели более чем солидно, уступив лишь в 4 очка (81:85).

Поэтому, несмотря на различные мнения о перспективах «Зенита», питерцы уже в первом матче, который состоится в городе на Неве 21 апреля, могут и обязаны показать баскетбол высокого качества, сделав заявку на сенсационный итог своей дуэли с фаворитом пары и всей Евролиги в целом.

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