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Питерец.ру » Культура » Пикник Афиши впервые за 20 лет пройдет в Петербурге

Пикник Афиши впервые за 20 лет пройдет в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
afisha.ru
Вторая волна артистов Пикника «Афиши»-2024: Therr Maitz, Дельфин, Буерак и другие

Во второй части анонсированных артистов — легенды Пикника «Афиши», инди-звёзды и культовые рэперы.

Напомним, что в 2024 году Пикник «Афиши» пройдёт при поддержке генерального партнера Сбер сразу в двух городах: 3 и 4 августа в Москве, и 10 и 11 августа в Санкт-Петербурге. Гостей ждут три тематические сцены, на которых выступят как легенды фестиваля прошлых лет, так и самые модные и свежие артисты страны. 

3 августа на площадку «Пикника» в Москве вернутся герои «Афиши» «десятых» — Pompeya (выступали в 2010 и 2012). Здесь же выступит новосибирская инди-группа «Буерак». Therr Maitz станет хедлайнером юбилейного «Пикника». Друг «Афиши» Антон Беляев вернётся на фестиваль спустя 10 лет с авторским проектом LAB. Суть шоу — показать новое звучание известных композиций. Вместе с оркестром, хором и приглашенными артистами LAB раскрывает всю магию музыки прямо на сцене. 4 августа выступит Найк Борзов.

Хип-хоп сцену 3 августа откроют Козульски, Чёрный Коп, Пипи и Яблонски с единственной в своём роде «хип-хоперой» «Копы в Огне», раскачавшей «Пикник» ещё в далёком 2010-ом. Также в этот день здесь выступит EIGHTEEN, а 4 августа перспективный резидент Gazgolder’a — The OM.

Не забудем и про молодые имена в инди-музыке: 3 августа на сцену фестиваля поднимутся саратовцы Beautiful Boys, успевшие за год проделать путь от локальных концертов в родном городе до крупнейших площадок Москвы и дерзкие фрешмены из Кыргызстана «Второй Ка». 4 августа ждём Mirèle с последним альбомом «Мрак привет» и новый проект ребят из группы Mana Island «шалый». А кроме того  — специальную программу с множеством гостей от DJ Stonik1917, автора одних из самых прилипчивых мелодий прошлого года — «Курточка Стоник» и GoodDayFlopTray.

В Санкт-Петербурге к Therr Maitz, Pompeya, «Второму Ка», Eighteen и «Копам» 10 августа присоединятся Дельфин, классики уральского хип-хопа TGK из Челябинска и стремительно набирающие популярность инди-новички 3333. 11 августа в Питере — Mirèle, «шалый», DJ Stonik1917, The OM и самый летний российский музыкант Антоха МС с эксклюзивной программой. 

В первой волне артистов «Пикника» уже объявлены FEDUK, Boulevard Depo, Хаски, KУOK, «БАЗАР», Tim Aminov, масло черного тмина, «тима ищет свет», Armich, Dose, Nomad Punk, SP4K, НЕДРЫ, «Свидание», «Где Фантом?», «Обстоятельства», «Сестры», «Манго Буст», «Перемотка», passmurny и «нееет, ты что».

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.

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